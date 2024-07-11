atv'de aileler "Milyoner Aile" ile kazanacak! Milyoner Aile başvuru formu
atv'de çok yakında milyonları ekrana bağlayacak yeni bir yarışma başlıyor. Ailece hem yarışabileceğiniz hem de milyonlar kazanabileceğiniz "Milyoner Aile", Engin Altan Düzyatan'ın sunumu ile ekranlara gelecek. Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! İşte detaylar ve başvuru formu...
Yarışmaya Türkiye'nin her ilinden katılabilirsiniz. Her bölümde 4 aileden biri, 500 bin TL ödül kazanacak ve ödülleri katlanarak milyonlara ulaşacak. Hem de hiç kayıpsız… Kaybetmenin olmadığı Milyoner Aile'de sonuncu olup, elenseniz bile kasanızdaki biriken ödülle yarıştan ayrılacaksınız. "Milyoner Aile" de dört muhteşem aile 4'er kişilik ekipler halinde yarışacak. İstediğiniz akrabanızla katılacağınız takımınızla MİLYONER olmak artık çok kolay!
MİLYONLARI NASIL MI KAZANACAKSINIZ? NE KADAR DİKKATLİSİNİZ?
Yapmanız gereken tek şey, cevabı zaten içinde olan video sorularını ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Hepsi sadece bu kadar! Sadece 14 soru, her bölüm 500 bin TL, biriken milyonlar, kaybetmek yok!
MİLYONLARI NASIL KAZANIRIM?
Tüm soruları en hızlı ve doğru şekilde cevaplayan aile 500.000 TL'yi kasasına koyarken, sonraki bölümde yarışmaya devam edecek. Gecenin en kötü performansını sergilemediği sürece parasına para katmaya milyoner olmaya devam edecek!
Bölümün en düşük puanlı ailesi ise programa veda edecek ve yerini yeni bir aileye bırakacak. Bir aile milyonlar kazansa da, gün sonuncusu bile olsalar kazandıkları ödülleri kayıpsız olarak alıp evlerine dönecekler!
Türkiye'nin her ilinden, milyoner olmak isteyen aileleri "Milyoner Aile" ye bekliyoruz. Hemen başvurun!
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