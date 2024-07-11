atv'de aileler "Milyoner Aile" ile kazanacak! Milyoner Aile başvuru formu

MİLYONLARI NASIL KAZANIRIM?

Tüm soruları en hızlı ve doğru şekilde cevaplayan aile 500.000 TL'yi kasasına koyarken, sonraki bölümde yarışmaya devam edecek. Gecenin en kötü performansını sergilemediği sürece parasına para katmaya milyoner olmaya devam edecek!

Bölümün en düşük puanlı ailesi ise programa veda edecek ve yerini yeni bir aileye bırakacak. Bir aile milyonlar kazansa da, gün sonuncusu bile olsalar kazandıkları ödülleri kayıpsız olarak alıp evlerine dönecekler!

Türkiye'nin her ilinden, milyoner olmak isteyen aileleri "Milyoner Aile" ye bekliyoruz. Hemen başvurun!

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