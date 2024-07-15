Google’dan İsrail’e yeni yatırım! Filistinlileri izleyip daha fazla bilgi toplayacaklar! Wiz için 25 milyar dolar...

NİMBUS PROJESİ VE GOOGLE CLOUD SİSTEMİ NELERDİR?

Nimbus projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sistemi.

Google Cloud sistemleri hakkında yapılan bir çevrim içi seminerde kullanılan sunum bilgilerine göre, Google'ın depolama ve veri işleme sisteminin İsrail ordusunun Gazze'ye ve Filistin'in diğer bölgelerine yaptığı saldırılarda orduya istihbarat ve planlama açılarından yardım sağlayabileceğinden endişe ediliyor.

Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

Verileri depolayabilmenin yanı sıra söz konusu verileri analiz etme, elementlerine ayırma ve kategorize etme gibi işlemler de uygulayabiliyor.

Bu veri işleme faaliyetlerinin ardından sistem, makine öğrenimi özelliği sayesinde istenilen verileri istenilen kategorilerde sınıflayabiliyor.

Yani istenildiği zaman bir fotoğraf veya görüntüden insanları ayıklayıp daha önce elde ettiği verilerden aldığı bilgiye göre Filistinlileri saptayabilme özelliği var.

Sistem, yazılı ve görüntülü verileri işlemenin yanı sıra yazılı kaynakları da elementlerine ayırıp kategorize edebiliyor.

Kullanılan bir cümlenin elementlerinin olumlu veya olumsuz olup olmadığını saptayabilen sistem, kolaylıkla İsrail karşıtı yazıları toplayıp dosyalayabilme özelliğini de sahip. Bunu sadece fotoğraftan değil, canlı kayıt yapan güvenlik kameraları yoluyla da yapabiliyor.

Bu özelliklerinin yanı sıra istenilen elementlerin görüntü ve fotoğraf üzerinden koordinasyonlarını saptayıp kullanıcıya verebiliyor.

Yani Filistinli bir vatandaşın, bir aracın veya bir binanın Google servisleri ile o anda dünyanın neresinde olduğunu bulmak mümkün.

AutoML sistemi, var olan veriyi kullanıp gelecekte oluşabilecek motiflerin tahminini de yapabiliyor.

Makine öğrenim sistemi bu faaliyetleri var olan modelleri algoritma sistemine entegre etmesinin ardından motifler ve kategoriler ile yeni model oluşturarak elde ediyor.

Sunumda gösterilen verilerde yapay zeka sisteminin "Oyun Stratejisi" oluşturma özelliği olduğu belirtilse de sunumda söz konusu özellik hakkında bir açıklama bulunmuyor.

Nimbus'un makine öğrenim sisteminin İsrail ordusunun veri tabanını kullanması halinde, sistemdeki tutuklu verileri, saldırı planları, bölge keşif verileri gibi bilgileri kullanarak orduya tahminler, planlar ve istenilen kişi ve yerlerin konumlarını sunabilir.

İsrail güçleri, halihazırda yapay zekayı Filistin'e saldırmak için kullanırken, Nimbus'un sağlayacağı gelişmiş veri tabanı ve veri işleme servisleri ülkenin Filistin'de işlediği insan hakları ihlallerini körükleyebilir.