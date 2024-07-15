Google'dan İsrail'e yeni yatırım! Filistinlileri izleyip daha fazla bilgi toplayacaklar! Wiz için 25 milyar dolar...
Google Gazze'de büyük bir soykırım yapan İsrail'e Nimbus Projesi kapsamında yeni bir destek vermeye hazırlanıyor. İsrail'in Filistin'deki yasa dışı genişlemesine ve daha fazla bilgi toplamasına imkan verecek olan Google İsrailli bir siber güvenlik şirketi olan Wiz’e 25 milyar dolar yatıracak. İsrail bu projeyle Filistinlileri daha fazla izleyebilecek ve sistem İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin delil toplanmasının önüne geçecek. İşte detaylar...
Nimbus projesi ile İsrail'e destek veren Google, İsrailli bir siber güvenlik şirketi Wiz'i 25 milyar dolara satın alıyor.
GOOGLE'DAN İSRAİL'E BÜYÜK KATKI
Google'ın şimdiye kadarki en büyük satın alımı olan hamle, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in hem ekonomisine hem de güvenliğine katlı sağlayacak.
Bulut bilişim için siber güvenlik yazılımı sunan şirket Wiz'in merkezi New York'ta bulunuyor. Öte yandan İsrail'de ise ek ofisleri bulunuyor. Şirketin, Amazon ve Microsoft'un yanı sıra Google gibi en büyük bulut şirketlerinden birkaçı ile ortaklık kurduğu bildirildi.
YASA DIŞI YERLEŞİME NIMBUS DESTEĞİ
Google İsrail'e her türlü desteği vermeye devam ediyor. İsrail karşıtı açıklamalar yapan çalışanlarını işten çıkaran Google, Nisan 2021'de Amazon ile birlikte İsrail ile 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ni imzaladı.
İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de söz konusu anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolar bir yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.
Nimbus Projesi'ni "İsrail'in uzun vadeli planlarının bir parçası, amiral gemisi niteliğinde ve türünün ilk örneği" olarak niteleyen Bakanlık, projenin hükümete ve savunma kuruluşlarına her şeyi kapsayan bir bulut çözümü sunmayı amaçladığını belirtti.
FİLİSTİNLİLER DAHA FAZLA İZLENEBİLECEK
Nimbus Projesi'nin kamuoyuna açıklanmayan detayları ise Google ve Amazon çalışanları tarafından duyuruldu. İlk olarak Google'ın, İsrail'e proje kapsamında gelişmiş yapay zeka teknolojisi satmasına tepki gösteren Google çalışanları, anonim bildiriler yayımlayarak bu teknoloji ile Filistinlilerin daha fazla izleneceğini, Filistinliler hakkında daha fazla yasa dışı veri toplanacağını ve İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin genişlemesinin kolaylaşacağı uyarısında bulundu.
ASKERİ AMAÇLA KULLANILABİLİR
Projeye karşı çıkan çalışanlar, Google'ın "silahlarla ilgili ve uluslararası normları ihlal eden veya insan haklarına aykırı şekilde çalışan gözetleme uygulamalarında yapay zeka kullanmayacağına" dair taahhütte bulunmasına rağmen Nimbus Projesi ile sağlanan hizmetlerin İsrail tarafından geliştirilerek askeri amaçlarla kullanılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirtiyor.
Nimbus hakkında varlığı dışında neredeyse hiçbir şeyin kamuya açıklanmaması nedeniyle sistemin özellikleri ve işlevselliği, onu tasarlayan şirketteki çalışanların çoğu için bile bir sır olarak kalsa da ABD'den yayın yapan bağımsız bir haber kuruluşu The Intercept, Temmuz 2022'de projeyle ilgili eğitim belgelerine dayandırdığı haberinde projeyle ilgili bilgiler paylaştı.
Belgelere göre, Google, Nimbus portalı üzerinden İsrail hükümetine Google Cloud Platformu aracılığıyla sunulan ve verilerden öğrenen bilgisayar sistemleri oluşturmaya odaklanan yapay zeka (makine öğrenimi sistemi) ve yapay zeka araçlarından oluşan eksiksiz bir paket sunuyor.
Nimbus'un nasıl kullanılacağına dair hiçbir ayrıntı verilmese de belgelerde, yeni bulut sisteminin İsrail'e yüz algılama, otomatik görüntü kategorizasyonu, nesne izleme ve hatta fotoğrafların, konuşmaların duygusal içeriğini değerlendirebilmeyi amaçlayan duygu analizi yetenekleri sağlayabileceğinin anlaşıldığı belirtiliyor.
NİMBUS PROJESİ VE GOOGLE CLOUD SİSTEMİ NELERDİR?
Nimbus projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sistemi.
Google Cloud sistemleri hakkında yapılan bir çevrim içi seminerde kullanılan sunum bilgilerine göre, Google'ın depolama ve veri işleme sisteminin İsrail ordusunun Gazze'ye ve Filistin'in diğer bölgelerine yaptığı saldırılarda orduya istihbarat ve planlama açılarından yardım sağlayabileceğinden endişe ediliyor.
Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.
Verileri depolayabilmenin yanı sıra söz konusu verileri analiz etme, elementlerine ayırma ve kategorize etme gibi işlemler de uygulayabiliyor.
Bu veri işleme faaliyetlerinin ardından sistem, makine öğrenimi özelliği sayesinde istenilen verileri istenilen kategorilerde sınıflayabiliyor.
Yani istenildiği zaman bir fotoğraf veya görüntüden insanları ayıklayıp daha önce elde ettiği verilerden aldığı bilgiye göre Filistinlileri saptayabilme özelliği var.
Sistem, yazılı ve görüntülü verileri işlemenin yanı sıra yazılı kaynakları da elementlerine ayırıp kategorize edebiliyor.
Kullanılan bir cümlenin elementlerinin olumlu veya olumsuz olup olmadığını saptayabilen sistem, kolaylıkla İsrail karşıtı yazıları toplayıp dosyalayabilme özelliğini de sahip. Bunu sadece fotoğraftan değil, canlı kayıt yapan güvenlik kameraları yoluyla da yapabiliyor.
Bu özelliklerinin yanı sıra istenilen elementlerin görüntü ve fotoğraf üzerinden koordinasyonlarını saptayıp kullanıcıya verebiliyor.
Yani Filistinli bir vatandaşın, bir aracın veya bir binanın Google servisleri ile o anda dünyanın neresinde olduğunu bulmak mümkün.
AutoML sistemi, var olan veriyi kullanıp gelecekte oluşabilecek motiflerin tahminini de yapabiliyor.
Makine öğrenim sistemi bu faaliyetleri var olan modelleri algoritma sistemine entegre etmesinin ardından motifler ve kategoriler ile yeni model oluşturarak elde ediyor.
Sunumda gösterilen verilerde yapay zeka sisteminin "Oyun Stratejisi" oluşturma özelliği olduğu belirtilse de sunumda söz konusu özellik hakkında bir açıklama bulunmuyor.
Nimbus'un makine öğrenim sisteminin İsrail ordusunun veri tabanını kullanması halinde, sistemdeki tutuklu verileri, saldırı planları, bölge keşif verileri gibi bilgileri kullanarak orduya tahminler, planlar ve istenilen kişi ve yerlerin konumlarını sunabilir.
İsrail güçleri, halihazırda yapay zekayı Filistin'e saldırmak için kullanırken, Nimbus'un sağlayacağı gelişmiş veri tabanı ve veri işleme servisleri ülkenin Filistin'de işlediği insan hakları ihlallerini körükleyebilir.
SAVAŞ SUÇLARIYLA İLGİLİ BELGE TOPLANMASINI ENGELLEYECEK
Portalın adresini paylaşan bağımsız gazeteci Jack Poulson, Nimbus'un hedeflerinden birinin, geniş çaplı insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarıyla itham edilen İsrail ordusu ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından istenecek bilgilerin toplanmasının engellenmesi olduğunu söyledi.
Poulson, bu bilginin dönemin Google Enterprise platformunun güvenlik yöneticisi tarafından açıkça savunulduğunu aktardı ancak bunun nasıl olacağından söz etmedi.
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