atv ile Dubai Tv arasında dev iş birliği! Turkuvaz Medya 'Kim Milyoner Olmak İster' için kapılarını açtı
Dubai TV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının çekimlerine bu yıl Turkuvaz Medya ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarından atv ise Dubai TV'ye teknik ekipman ve stüdyo desteği sağlıyor.
Dünyanın birçok ülkesinde gösterimde olan Kim Milyoner Olmak İster, Arap dünyası tarafından da ilgiyle izleniyor. Dubai Tv'de yayınlanan yarışmanın çekimlerine bu yıl Turkuvaz Medya ev sahipliği yapıyor.
TURKUVAZ MEDYA DUBAİ TV İÇİN KAPILARINI AÇTI
Turkuvaz Medya Binası stüdyolarında çekimleri süren yarışma için atv, Dubai Tv'ye teknik ekipman ve stüdyo desteği sağlıyor.
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yeni sezonda da atv ekranlarında olacak.
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