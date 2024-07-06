TRT sinyal yok hatası çözümü | TRT 1 EURO 2024 şifresiz frekans bilgileri neler? TRT 1 neden açılmıyor?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla sürerken, TRT ekranlarında yaşanan sinyal sorunları futbolseverleri çileden çıkarıyor. "TRT 1 sinyal yok", "yayın yok" ve "siyah ekran" gibi hatalarla karşılaşan izleyiciler, maçları kaçırma endişesi yaşıyor. TRT ise UEFA'nın uluslararası yayın hakları gereği uygulanan şifreleme nedeniyle yaşanan bu sorunların, güncel frekans bilgileri ve BISS KEY şifresi ile çözülebileceğini belirtiyor. Peki, TRT neden çekmiyor, açılmıyor? İşte detaylar...