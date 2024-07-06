TRT sinyal yok hatası çözümü | TRT 1 EURO 2024 şifresiz frekans bilgileri neler? TRT 1 neden açılmıyor?
Milli maç heyecanı tüm yurtta yaşanırken, binlerce vatandaşı TRT sinyal sorunları endişesi sardı. TRT ekranlarında yaşanan "sinyal yok", "siyah ekran" ve "şifreli kanal" hataları, maç keyfini kaçırma korkusunu beraberinde getirdi. Peki TRT neden çekmiyor, neden şifreli ve açılmıyor? İşte, TRT frekans güncelleme ve BİSS KEY şifresi bilgileri...
EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla sürerken, TRT ekranlarında yaşanan sinyal sorunları futbolseverleri çileden çıkarıyor. "TRT 1 sinyal yok", "yayın yok" ve "siyah ekran" gibi hatalarla karşılaşan izleyiciler, maçları kaçırma endişesi yaşıyor. TRT ise UEFA'nın uluslararası yayın hakları gereği uygulanan şifreleme nedeniyle yaşanan bu sorunların, güncel frekans bilgileri ve BISS KEY şifresi ile çözülebileceğini belirtiyor. Peki, TRT neden çekmiyor, açılmıyor? İşte detaylar...
Yayın Hakları Şifrelemeyi Gerektiriyor
TRT 1'den yapılan açıklamada, bazı spor müsabakaları, film ve özel etkinliklerin yayın haklarının ulusal sınırlarla kısıtlı olduğu belirtildi. Bu nedenle, söz konusu içeriklerin sadece Türkiye sınırları içerisinde izlenebilmesi için şifreleme uygulaması yapıldığı ifade edildi.
Çözüm: Frekans Güncellemesi
EURO 2024 maçlarını TRT 1'den şifresiz izlemek isteyenlerin, güncel frekans bilgilerini kullanmaları gerekiyor.
En Kolay Yöntem: TKGS Güncelleme
Kumandanızdaki "Menü" tuşuna basarak televizyonunuzun ayarlar menüsüne girin.
"Kurulum" seçeneğinden "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. (TKGS Güncelleme Modu kapalı olacaktır.)
"Güncellemeyi Başlat" seçeneğini seçerek işlemi tamamlayın.
Manuel Frekans Güncelleme
Kumandanızdaki "Menü" tuşuyla televizyonunuzun ayarlar menüsüne girin.
"TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle "Ayarlar" veya "Kanal Ayarları" bölümünde yer alır.
"TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra "Mavi Tuş"a basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
Aşağıdaki güncel TRT 1 frekans bilgilerini girin:
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
"Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin ve "Exit" tuşuyla menüden çıkın.
Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonunda yer alır. TRT 1 HD kanalını bulun ve maç keyfinize kaldığınız yerden devam edin.
BISS Key (BISS Anahtarı) Nedir?
BISS Key, BISS şifreleme sisteminin çözülmesi için kullanılan bir şifre anahtarıdır. Yayıncı tarafından belirlenen bu anahtar, yetkili cihazlara girildiğinde şifrelenmiş yayının çözülmesini sağlar. BISS anahtarları genellikle 12 veya 16 haneli alfanümerik karakterlerden oluşur.
TRT 1 BISS Key Şifresi
Eğer uydu alıcınızda BISS şifresi girme imkanı varsa, aşağıdaki bilgileri deneyebilirsiniz:
Biss TP: 11794/30000 (V) (Bazı modellerde bu bilgi sorulmayabilir.)
Key Değeri: 10000000000000 (Eğer 12 haneli bir anahtar gerekiyorsa, "100000000000" kullanılmalıdır.)
TRT Frekans ve Uydu Parametreleri
Yukarıda belirtilen adımların yanı sıra, doğru uydu ve frekans bilgilerini kullanmanız da önemlidir. TRT kanallarının yayın yaptığı farklı uydular ve frekanslar için TRT'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir, detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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- TRT sinyal yok hatası çözümü | TRT 1 EURO 2024 şifresiz frekans bilgileri neler? TRT 1 neden açılmıyor?
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