Gelinim Mutfakta 5 Temmuz kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? Günün puan durumu...
Gelinim Mutfakta 5 Temmuz 2024 puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğunu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 Temmuz Cuma puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (5 TEMMUZ 2024)
Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın dördüncü gün heyecanı yaşandı. Damla ve Kıymet arasında bugün 1 puan fark vardı.
Gelinim Mutfakta sezon finali serisinde Zeynep'in 5, Kıymet'in 6 çeyreği, Başak 3, Damla'nın 4 çeyrek altını var. Gelinim Mutfakta günün birincisi ise Damla oldu. Bugün sonunda Damla'nın 5 çeyrek altını oldu.
PUAN DURUMU
DAMLA- 17
KIYMET- 16
ZEYNEP- 8
BAŞAK- 5
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