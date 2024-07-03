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Gelinim Mutfakta 3 Temmuz kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? Günün puan durumu...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 12:07
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Gelinim Mutfakta 3 Temmuz kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? Günün puan durumu...

Gelinim Mutfakta 3 Temmuz 2024 puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğunu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Temmuz Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (3 TEMMUZ 2024)

Günün birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (2 TEMMUZ 2024)

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (1 TEMMUZ 2024)

1 Temmuz Pazartesi günü kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını alan Zeynep gelin oldu.

HANGİ GELİNİN KAÇ ÇEYREK ALTINI VAR?

Zeynep gelin: 5 çeyrek altın

Başak gelin: 3 çeyrek altın

Damla gelin: 3 çeyrek altın

Kıymet gelin: 5 çeyrek altın

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