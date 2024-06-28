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Alan genişliyor heyecan artıyor!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 16:00
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Alan genişliyor heyecan artıyor!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi Alan, başarılı oyuncu Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan 3.bölüme 71 yarışmacı ile başlandı. 2.bölümün 100 Bin TL kazananı, bu haftanın ilk eleneni oldu.

Yarışmacılar arasındaki restleşmeler, atışmalar yarışmaya heyecan kattı. Geriye ise 57 yarışmacı kaldı.

Heyecanın bitmediği, ekranların yeni nesil yarışması yeni bölümüyle 4 Temmuz Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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