Gelinim Mutfakta 1 Temmuz kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı? Günün puan durumu...
Gelinim Mutfakta 1 Temmuz 2024 puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Temmuz Pazartesi puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (1 TEMMUZ 2024)
Günün birincisi henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (28 HAZİRAN 2024)
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 1. olan isim Kıymet oldu.
27 HAZİRAN PUAN DURUMU
KIYMET- 14
ZEYNEP- 13
BAŞAK- 9
DAMLA- 5
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