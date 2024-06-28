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Gelinim Mutfakta 28 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 15:05
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Gelinim Mutfakta 28 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...

Gelinim Mutfakta 28 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Haziran Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 28 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 27 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

27 Haziran Perşembe günü kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek aldını alan gelin Zeynep oldu.

Zeynep: 4 çeyrek altın

Başak: 3 çeyrek altın

Damla: 3 çeyrek altın

Kıymet: 4 çeyrek altın

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