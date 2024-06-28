Gelinim Mutfakta 28 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altının sahibi...
Gelinim Mutfakta 28 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 28 Haziran Cuma puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 28 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.
GELİNİM MUTFAKTA 27 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
27 Haziran Perşembe günü kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek aldını alan gelin Zeynep oldu.
Zeynep: 4 çeyrek altın
Başak: 3 çeyrek altın
Damla: 3 çeyrek altın
Kıymet: 4 çeyrek altın
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Dzeko'ya yol göründü: İşte yeni gol kralı
- MSB KPSS şartı aramaksızın 25 bin Uzman Erbaş alıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları…
- Sürücülere müjde geldi! A-B-C-D-E sınıf ehliyetler artık...
- Türkiye Gri Listeden çıkınca ne oldu, avantajları neler? FATF nedir, gri liste ne anlama geliyor? İşte gri listede olan ülkeler...
- Lise Taban Puanları 2024: e-Okul'dan Sorgulama Nasıl Yapılır? Lise YEP yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması, taban- tavan puanı puanları!
- LGS 150, 200, 210, 220, 250, 260, 300 puanla hangi liseye gidilir? 2024 kaç puanla hangi liseye gidilir?
- LGS'de kaç tercih hakkı var? 2024 LGS tercihi nasıl ve nereden yapılır? Tercih sıralaması önemli mi, nasıl yapılır?
- LGS okul sıralaması İL İL LİSTE 2024 | Anadolu-Fen ve İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri!
- LGS SONUÇ SORGULAMA 2024 e-Okul | MEB Liseye geçiş sınav sonuçları nereden öğrenilir? LGS e-Devlet sonuç ekranı
- SINAVSIZ alan liseler e-Okul sorgulama ekranı 2024 | LGS puanı olmadan, sınavsız liseye gidilir mi? Yerel yerleştirme nasıl yapılır?
- Dünyanın En Güçlü Orduları Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
- SGK mesajla duyuracak: Maaşınız eğer böyle yatarsa...