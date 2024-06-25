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Müge Anlı canlı yayın izle! 25 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 09:20
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Müge Anlı canlı yayın izle! 25 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Haziran 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...

MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Ercan Hallaç, Müge Anlı'nın programına katılarak, eski eşi Gül Polat ve iki çocuğunu bulmak istediğini dile getirdi. Hallaç, "Eşim beni aldattı, tüm mülklerimizi ve çocuklarımızı alıp kaçtı." şeklinde iddialarda bulundu. Ancak, programda telefonla bağlanan eski eşi ve kızı Selcan'ın açıklamaları, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

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