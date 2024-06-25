Müge Anlı canlı yayın izle! 25 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

Ercan Hallaç, Müge Anlı'nın programına katılarak, eski eşi Gül Polat ve iki çocuğunu bulmak istediğini dile getirdi. Hallaç, "Eşim beni aldattı, tüm mülklerimizi ve çocuklarımızı alıp kaçtı." şeklinde iddialarda bulundu. Ancak, programda telefonla bağlanan eski eşi ve kızı Selcan'ın açıklamaları, olayın seyrini tamamen değiştirdi.