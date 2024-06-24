Müge Anlı canlı yayın izle! 24 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Haziran 2024 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Müge Anlı İle Tatlı Sert programına sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet Taşpınar, Türkiye'nin gündemine oturdu. Kıyma makinesi cinayetiyle akıllara kazınan olayda taraflar birbirlerini suçladı.
Birini öldürüp kıyma makinesinden çektiği öne sürülen Güllü Çolak, Mehmet Taşpınar'ın 13 yaşındaki kıza uygunsuz fotoğraflar atması için şantaj yaptığını, evli bir kadını hamile bıraktığını kadının yaşadıklarına dayanamayarak kendisini asarak hayatını sonlandırdığını öne sürdü. Müge Anlı yayınına telefon yağdı.
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