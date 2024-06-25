Gelinim Mutfakta 25 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...
Gelinim Mutfakta 25 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 24 Haziran Salı puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 25 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 24 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'da pazartesi günü en yüksek puanı alan isim ise Başak oldu. Başak'ın toplam 3 altını bulunuyor.
PUAN DURUMU
BAŞAK- 19
ZEYNEP- 12
DAMLA- 9
KIYMET- 6
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