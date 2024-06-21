Türksat 6A için uzay macerası başlıyor! Salı günü fırlatılacak

"TÜRKİYE, ARTIK BİR HABERLEŞME UYDUSU ÜRETİCİSİ"

Türksat 6A üretilmesinin, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti: "TÜBİTAK Uzay, bu proje kapsamında Türksat 6A uydusunun Uydu Yönetim Alt Sistemi'ni, Yörünge Yönelim Kontrol Alt Sistemi'ni, Güç Alt Sistemi'ni, Elektrikli İtki Alt Sistemi'ni, Arayüz Kontrol Birimleri'ni ve Haberleşme Görev Yükü'nü üretti. C2TECH firması Telemetri/İşaret Sinyali Vericisinden Telekomut Alıcıya, Yönsüz Alıcı Anteninden Alıcı Test Bağdaştırıcısına kadar tüm Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt sistemlerini yerli ve milli olarak üretti. ASELSAN ise Türkiye Anteni'ni, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimi'ni imal ederek Türksat 6A'nın bu aşamaya gelmesini sağladı. Yapısal ve ısıl sistemlerin tasarımından sorumlu TUSAŞ ise uydunun yapısal panellerini ve pil panelini üreterek uyduya montajını gerçekleştirdi. İlk defa Ar-Ge'si yapılarak üretilen bu ürünler sayesinde artık Türkiye, dünyanın sayılı haberleşme uydusu üreticilerinden biri haline gelmiş oldu. Uzay deneyimi elde edecek bu ürünler sayesinde Türkiye hem bu parçaları hem de bir haberleşme uydusunu baştan sona yaparak ihraç edebilecek konuma geldi."

"35 BİN 786 KİLOMETRE UZAKLIKTA KONUMLANACAK"

Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın Türkeye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını aktaran Uraloğlu, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan Türksat 6A'nın 7,5 kilovat güce sahip olduğunu anlattı. Uraloğlu, "Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatını da önemli ölçüde artacak" dedi.