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Müge Anlı canlı yayın izle! 21 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 08:38
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Müge Anlı canlı yayın izle! 21 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Haziran 2024 Cumartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor..

MÜGE ANLI 21 HAZİRAN CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor.

Canlı yayınla hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan faili meşhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, sır dolu konuları gün yüzüne çıkaran Müge Anlı'da bugün yine ses getiren bir konu işlendi.

Sosyal medyada tanıştığı Mustafa Eren'e bir hafta içerisinde bir milyon kaptıran Nurşen Ürün, soluğu Müge Anlı'nın yanında aldı.

Müge Anlı'daki Nurşen Ürün olay nedir? Ankara'da yaşayan Nurşen Ürün arkadaşlık uygulamasından tanıştığı Mustafa Eren isimli şahısa tam tamına bir milyon lira parasını kaptırdı.

Evlilik vadiyla kandırılan genç kadın Eren'in kartının fotoğrafını çektiğini ve hesabından yüklü miktarda paralar çektiğini belirtti.

Alacaklılarının çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle paralar çektiğini söyleyen Mustafa Eren'in paraları da sevgilisi Emel'in hesabına gönderdiği iddia edildi.

Yalnızlık çektiği için uygulamaya katıldığını anlatan Ürün hayatının dersini almış oldu.

Yayına bağlanan Mustafa Eren aralarında anlaşmazlık olduğunu aldığı paraları iki ay içerisinde ödeyeceğini söyledi.

Ağır bilanço ödeyen Nurşen Ürün paralarını alabilecek mi?

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