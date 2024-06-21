Müge Anlı canlı yayın izle! 21 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor.

Canlı yayınla hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan faili meşhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, sır dolu konuları gün yüzüne çıkaran Müge Anlı'da bugün yine ses getiren bir konu işlendi.

Sosyal medyada tanıştığı Mustafa Eren'e bir hafta içerisinde bir milyon kaptıran Nurşen Ürün, soluğu Müge Anlı'nın yanında aldı.

Müge Anlı'daki Nurşen Ürün olay nedir? Ankara'da yaşayan Nurşen Ürün arkadaşlık uygulamasından tanıştığı Mustafa Eren isimli şahısa tam tamına bir milyon lira parasını kaptırdı.