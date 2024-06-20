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Gelinim Mutfakta bitti mi, ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta 20 Haziran bugün var mı yok mu?

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 14:55
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Gelinim Mutfakta bitti mi, ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta 20 Haziran bugün var mı yok mu?

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programının yeni bölüm tarihi merak konusu oluyor. Son olarak 1410. bölümü ekranlara gelen programda sezon finali serisinde çeyrek altın alan isim belli olmuştu.rogram, son olarak 1410. bölümüyle ekranlarda yer almış ve sezon finaline doğru ilerlemişti. Ancak Kurban Bayramı tatili nedeniyle çeşitli yayınlar ve programlar ara veriyor. Şimdi ise izleyiciler, "Gelinim Mutfakta bugün yok mu neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Kurban Bayramı'nın araya girmesiyle birlikte Gelinim Mutfakta'nın bugün olup olmadığı merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen program Kurban Bayramı haftası boyunca yayınlanmayacak. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle 24 Haziran Pazartesi günü ekranlarda olacak.

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta sezon finali serisi devam ediyor. Gelinler en çok çeyrek altını alarak programdan şampiyon olarak ayrılmak için mücadele ediyor. Programın final serisinin tamamlanmasının ardından sezona finali yapması bekleniyor.

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