Gelinim Mutfakta bitti mi, ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta 20 Haziran bugün var mı yok mu?

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta sezon finali serisi devam ediyor. Gelinler en çok çeyrek altını alarak programdan şampiyon olarak ayrılmak için mücadele ediyor. Programın final serisinin tamamlanmasının ardından sezona finali yapması bekleniyor.