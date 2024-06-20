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Müge Anlı canlı yayın izle! 20 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 08:37
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Müge Anlı canlı yayın izle! 20 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!.

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Haziran 2024 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...

MÜGE ANLI 20 HAZİRAN CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e resmi nikahsız eşi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet, duyanları şoke eden bir konunun olayını fitilledi. Güllü Çolak, abisi ve annesinin bir kişiyi "öldürüp kıyma makinasından çektikleri" iddiası tüyleri ürpertti.

Bugün yayına bağlanan bir sağlık görevlisi ''2011-2012 yıllarında acile geldiler, üstlerinde kan kokusu vardı. Kurban kestik kan tuttu dediler!" şeklinde konuştu.

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