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Gelinim Mutfakta 14 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 13:56
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Gelinim Mutfakta 14 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...

Gelinim Mutfakta 14 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte, puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 6. SEZON FİNALİ ÖDÜLÜ NE?

Gelinim Mutafta 6. sezonun finalinde birinci olacak yarışmacı ise 50 bileziği alacak. Yarışmadan ikinci olarak ayrılacak olan yarışmacı ise 30 bilezik kazanacak. Toplamda Gelinim Mutfakta 6 sezonun da 80 bilezik ödül dağıtılacak.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

14 Haziran Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta final serisi 3 Haziran 2024 tarihinde başladı ve 28 Haziran Cuma günü son bulacak.

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