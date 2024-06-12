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Gelinim Mutfakta 12 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 16:27
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Gelinim Mutfakta 12 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 12 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 12 Haziran Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU? (12 HAZİRAN 2024)

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altının sahibi Damla oldu.

PUAN DURUMU

DAMLA- 24

BAŞAK- 17

ZEYNEP- 10

KIYMET- 7

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU? (11 HAZİRAN 2024)

Gelinim Mutfakta 11 Haziran tarihinde çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

PUAN DURUMU

ZEYNEP- 24

DAMLA- 11

KIYMET- 4

BAŞAK- 8

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