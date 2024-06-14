14 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Survivor 2024 şampiyonu kim oldu? İstanbul finalinde birinci Nefise mi Ogeday mı?

Giriş: 14.06.2024 01:04 Güncelleme: 14.06.2024 01:09
ABONE OL
Survivor 2024 şampiyonu kim oldu? İstanbul finalinde birinci Nefise mi Ogeday mı?

Yarışma tarihinin en zorlu sezonu All Star 2024 İstanbul finali ile kapanış yaptı. Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda'nın çıktığı finalde kazanan belli oldu. Performansa dayalı senede Survivor birincisi kim oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Survivor şampiyonu kim oldu merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen İstanbul finali seyircilerin takibinde. Bu akşam ekranlara gelen bölümle şampiyon açıklığa kavuştu.

SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU: NEFİSE Mİ OGEDAY MI?

Survivor All Star 2024 13 Haziran günü ekranlara gelen bölümle final yaptı. Atakan'ın elenmesi ardından İstanbul finalinde dörtlü final başladı. Seda, Batuhan, Nefise ve Ogeday yarışa çıktı.

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Canlı yayında nefesleri kesen kıyasıya yarışmada Ogeday Girişken rakibi Nefise'ye attığı 6-2'lik fark sonucu Survivor 2024 All Star şampiyonu oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör