Müge Anlı canlı yayın izle! 11 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Haziran 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Türkiye, Müge Anlı'daki kıyma makineli cinayet olayını konuşuyor. Mehmet Taşpınar'ın komşusu Hatice Ekizli, bugünkü yayında çarpıcı iddialar ortaya attı.
1 yıl önce Mehmet tarafından dolandırıldığını belirten Ekizli, "Mehmet'in bana ilgisi vardı. 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım' dedi" diye konuştu.
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