Müge Anlı canlı yayın izle! 11 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

1 yıl önce Mehmet tarafından dolandırıldığını belirten Ekizli, "Mehmet'in bana ilgisi vardı. 'İstiyorsan senin eşini de kıyma makinesinde çektireyim. Adam kesmesi o kadar basit ki kıtır kıtır doğratırım' dedi" diye konuştu.