10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gelinim Mutfakta 10 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024
ABONE OL
Gelinim Mutfakta 10 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...

Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Haziran Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Bugünün kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Başak Kuvel aldı.

GEÇEN HAFTA ÇEYREK ALTIN KAZANAN YARIŞMACILAR

1. GÜN: ZEYNEP

2. GÜN: ZEYNEP

3. GÜN: BAŞAK

4. GÜN: BAŞAK

5. GÜN: BAŞAK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör