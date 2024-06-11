Gelinim Mutfakta 11 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...
Gelinim Mutfakta 11 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Haziran Salı puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU? (11 HAZİRAN 2024)
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU? (10 HAZİRAN 2024)
Gelinim Mutfakta'da 10 Haziran Pazartesi günü çeyrek altının sahibi Kıymet oldu. Kıymet bugün ayrıca eksi 2 ceza puanı almıştı.
PUAN DURUMU
KIYMET- 16
ZEYNEP- 12
DAMLA- 12
BAŞAK- 5
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