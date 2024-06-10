Müge Anlı canlı yayın izle! 10 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

KIYMA MAKİNESİNDE CİNAYET!

atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e resmi nikahsız eşi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet, duyanları şok eden bir konunun olayını fitilledi. Güllü Çolak, abisi ve annesinin bir kişiyi "öldürüp kıyma makinasından çektikleri" iddiası tüyleri ürpertti.