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Mutfak Bahane’de dört haftalık büyük maraton başladı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024
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Mutfak Bahane’de dört haftalık büyük maraton başladı!

Hafta içi her gün saat 14.00’te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı’nın sunduğu Mutfak Bahane’de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor. Sezon şampiyonunun belli olacağı 4 haftalık büyük final başladı. İşte detaylar...

ATV'nin sevilen programı Mutfak Bahane'de gelinler ve kayınvalideler dört haftanın sonunda 60 bileziğin sahibi olmak için büyük yarışa başladı.

Dört haftalık büyük yarışta kimileri pes ederek büyük sezon finalinde olamayacak kimileri ise 60 bilezik için kıyasıya mücadele edecek.

HÜSNİYE HANIMDAN DÜNÜRÜNE BÜYÜK TEPKİ

İsteklerini dünürü Medine Hanım'a bir türlü kabul ettiremeyen Hüsniye Hanım sinirlerine hakim olamadı. Kızı Cansu'yu suçlayan Hüsniye Hanım dünürü ile büyük bir çatışma yaşadı.

İKİNCİ BAHAR DA AYRILIK RÜZGARLARI

Yıllar sonra bir araya gelen gül ve murat çifti için ayrılık rüzgarları esti.

Murat Bey'in stüdyoyu terk etmesinin ardından mutlu anlarını hatırlayıp üzülen gül anne eski eşine geri dön çağrısında bulundu.

4 haftalık finalin sonunda 60 bileziğin sahibi kim olacak?

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