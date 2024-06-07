Kardeşlerim’de Eren ailesi hayallerine kavuşuyor!

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar.

Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez. Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır.