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Gelinim Mutfakta 7 Haziran kim birinci oldu? Altın bileziği kim kazandı? Puan durumu...

Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Gelinim Mutfakta 7 Haziran kim birinci oldu? Altın bileziği kim kazandı? Puan durumu...

Gelinim Mutfakta 7 Haziran 2024 puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Haziran Cuma puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günü birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 6 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı ve çeyrek altını Başak Kuvel aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında Çarşamba günü çeyrek altını Başak gelin kazandı.

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