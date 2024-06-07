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Müge Anlı canlı yayın izle! 7 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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Müge Anlı canlı yayın izle! 7 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Haziran 2024 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...

7 HAZİRAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİLER

Müge Anlı'da kan donduran bir cinayet daha ortaya çıktı. Kayıp karısını ve çocuklarını bulmak için ihbarda bulunan eş Murat'ın anlattıklarının ardından olayın korkunç detayları ortaya çıktı.

Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet stüdyoya gelerek ve babaannesi ile halasının bir adamı öldürüp sonrasında kıyma makinesinde çektiklerini itiraf etti. Kan donduran iddiadan sonra Müge Anlı ve stüdyoda bulunanlar şoke olurken, Ahmet'in "Babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı" dediğini söyledi.

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