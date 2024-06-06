Müge Anlı canlı yayın izle! 6 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Müge Anlı, Hatay'da kaybolan Mehmet Ali Özdemir'i programa taşıdı. 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Hatta katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için Özdemir'in yanına havuç ve elma bile bırakmıştı! Yürütülen soruşturmada, bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Anlı, olayın en başından beri şüpheli tavırları ile dikkat çeken ve çelişkili ifadeler kullanan Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ve ailesinin gözaltına alındığını açıkladı.