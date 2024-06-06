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Müge Anlı canlı yayın izle! 6 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Müge Anlı canlı yayın izle! 6 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Haziran 2024 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...

6 HAZİRAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Müge Anlı, Hatay'da kaybolan Mehmet Ali Özdemir'i programa taşıdı. 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Hatta katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için Özdemir'in yanına havuç ve elma bile bırakmıştı! Yürütülen soruşturmada, bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Anlı, olayın en başından beri şüpheli tavırları ile dikkat çeken ve çelişkili ifadeler kullanan Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ve ailesinin gözaltına alındığını açıkladı.

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