Sabahtan akşama atv izlendi! Kuruluş Osman dizisi seyirciyi ekrana kilitledi

Müge Anlı, izlenme payıyla rakiplerini gölgede bıraktı!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde aldığı izlenme payıyla, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu.