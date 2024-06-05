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Gelinim Mutfakta 5 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Gelinim Mutfakta 5 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 5 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi... Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 4 Haziran Salı puan durumu..

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyiciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 Haziran Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (5 HAZİRAN 2024)

5 Haziran tarihli yayında çeyrek altın kazanan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (4 HAZİRAN 2024)

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim Zeynep gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi 3 Haziran çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

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