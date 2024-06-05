Veda zamanı! Aldatmak’ta iki sezon süren başarılı yolculuk...
atv’nin, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, yayın hayatına başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi ‘Aldatmak’ perşembe akşamı final bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizinin son çekim gününde Vahide Perçin'in hayat verdiği 'Güzide' karakterinin evinin bahçesinde bir araya gelen ekip emeklerinin karşılığını almanın gururunu yaşadı.
Timur Savcı, Vahide Perçin ve Murat Saraçoğlu yaptıkları konuşmalar ile emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Timur Savcı: Her şey bir toz bulutuyken en başta Vahide Hanım ve Ayfer Hanım'la birlikte oturup konuşmuştuk. Bu işin iki sezon boyunca başarıyla devam etmesinin arkasında bir sürü gizli kahraman var. Şu an bizimle olan ve olmayan tüm arkadaşlarımıza, bize çok iyi ev sahipliği yapan kanalımız atv'ye teşekkür ediyorum.
Burak Sağyaşar: İki yıl boyunca bizimle yürüyen, Aldatmak'ın elde ettiği başarıyı sürdürmeyi sağlayan oyuncularımıza, kamera arkası ve proje ekiplerimize, kanalımız atv'ye ve seyircilerimize çok teşekkür ederiz.
Vahide Perçin: Çok yoğun çalıştığımız iki yıl geçirdik, bu iki yıl boyunca birlikte olduğumuz için teşekkür ederim. Tüm ekip, yolumuza aydınlık verdiniz, iyi ki siz olmuşsunuz. Herkese teşekkür ediyorum.
Murat Saraçoğlu: Tims&B ve Vahide Hanımla ikinci projemdi, çok güzel geçen iki yılı geride bıraktık. Sizlerle beraber olduğumuz için çok mutluyum ve teşekkür ediyorum.
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