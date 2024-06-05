Veda zamanı! Aldatmak’ta iki sezon süren başarılı yolculuk...

Burak Sağyaşar: İki yıl boyunca bizimle yürüyen, Aldatmak'ın elde ettiği başarıyı sürdürmeyi sağlayan oyuncularımıza, kamera arkası ve proje ekiplerimize, kanalımız atv'ye ve seyircilerimize çok teşekkür ederiz.

Vahide Perçin: Çok yoğun çalıştığımız iki yıl geçirdik, bu iki yıl boyunca birlikte olduğumuz için teşekkür ederim. Tüm ekip, yolumuza aydınlık verdiniz, iyi ki siz olmuşsunuz. Herkese teşekkür ediyorum.

Murat Saraçoğlu: Tims&B ve Vahide Hanımla ikinci projemdi, çok güzel geçen iki yılı geride bıraktık. Sizlerle beraber olduğumuz için çok mutluyum ve teşekkür ediyorum.