Aldatmak dizisinde yüzleşme zamanı! Final bölümünde neler olacak?

71. BÖLÜM ÖZETİ

Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.



Oltan, Can'ı ilk defa torunu olarak sever. Duygusal bir yüzleşmenin ardından Oylum'un sırrını saklamayı kabul etse de gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.