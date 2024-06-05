Aldatmak dizisinde yüzleşme zamanı! Final bölümünde neler olacak?
Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisi final bölümüyle ekranlara gelecek. İşte Aldatmak'ın 71. bölüme dair detaylar...
atv ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi final yapıyor... Son bölümüyle izleyicileri merakta bırakan dizinin 71. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aldatmak final bölümünde neler olacak?
71. BÖLÜM ÖZETİ
Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.
Oltan, Can'ı ilk defa torunu olarak sever. Duygusal bir yüzleşmenin ardından Oylum'un sırrını saklamayı kabul etse de gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.
Geçmişte işlediği suçlarla yüzleşen Yeşim, zor günlerden geçer. Güzide'yle arasındaki buzları eritse de içindeki vicdan azabını söndüremeyince büyük bir kararın eşiğine gelir.
İpek'in akli dengesi git gide çökünce şaşırtıcı bir hamlede bulunur. Azra'dan beklenmedik bir ziyaret, Sezai'yi hayatının en zor kararını vermeye sürükler. Sezai kızının dönüşü olmayan bir yolda olduğunu görünce, bir baba olarak yaptığı hatalarla yüzleşir.
'Aldatmak' sürprizlerle dolu final bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.
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