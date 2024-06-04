Müge Anlı canlı yayın izle! 4 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Haziran 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
4 HAZİRAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına üvey kızlarını aramak için katılan Selahattin Yalnız'ın 10 yıldır biri engelli 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kan donduran gerçekler Müge Anlı'nın titiz çalışmasıyla aydınlandı.
"SELAHATTİN'LE İLGİLİ BAMBAŞKA BİR ŞEY ANLATACAĞIM"
Ardından Anlı, "Bu arada Selahattin'le ilgili size bambaşka bir şey anlatacağım. Bu adam, meğerse Avustralya'ya gitmiş bu. Bir sürü de çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11 tane. 3 tane mi 4 tane mi ne karısından. Gayrimeşru çocuğu var, onu vermişler yurda. Dün Avustralya'dan bizi aradılar. Adama bak bir de kalkmış Avustralya'ya da gitmiş. Bunlar Avustralya'ya gitmiş, bir de oraları da karıştırmış, oralardan sınır dışı edilmiş falan. Sonra yani bizi de ne kadar kötü temsil ediyor işte bu insanlar ya. Senin ne işin var Avustralya'da? Şimdi söyleyeyim Selahattin'in Avustralya'da 2 erkek, 8 kızı, ayrıca 1 tane de Yunan asıllı çocuğu olduğu biliniyor." dedi.
DAYISI HER ŞEYİ ANLATTI
Olayda şoke eden yeni detaylar da ortaya çıktı. Selahattin'in dayısı yanına bağlandı. Müge Anlı, "Ben şimdi kendisiyle konuşacağım ama söylediklerini şöyle kısaca söyleyeyim: Selahattin ilk eşiyle 6 ay evli kalmış. İlk eşini darbetmiş, kalçasından bıçaklamış. Çocukları yoktu, bu yaşananlardan sonra boşandılar diyor. Sonra Selahattin Avustralya'da akıl hastanesine yatırdılar, orada 1 hafta - 10 kadar yattı. İkinci olarak Kıbrıslı biriyle evlenmiş, onunla da 15-20 sene evli kalmış. 3 ya da 4 kızları oldu diyor. Sonra kadın boşanmak istemiş, boşanmış. Bunu anlamadık diyor ama boşanırken çocukların velayeti Selahattin'e verildi. Ne yaptı ne ettiyse çocukların velayetini aldı. Daha sonra öğrendik ki evliyken karısıyla, 16 ya da 18 yaşında karşı komşusunun kızına tecavüz etmiş, kız hamile kalmış, çocuğu doğurmuş, dünyaya gelen bebeği direkt hastaneden yurda vermişler diyor. 3. olarak yine Avustralyalı bir kadınla evlenmiş, ondan da iki kızı, bir oğlu var. Şu an neredeler bilmiyorum. Avustralyalı kadını da darbettiği için cezaevine giriyor. Avustralya'dan sınır dışı ediyorlar. Bütün bunlar hep Avustralya'da yaşanıyor. Ne yazık ki o çocukların velayetini aldığında da, çocukların da annelerine yaptığı açıklamalar çok hoş olmamış, o kadar söyleyeyim." diye anlattı.
Dayı yayına bağlandığında, "İlk evliliği teyzesinin kızıylaydı. 6 ay sürdü. Sizin yayınınız için ben 2. eşini buldum. En ufak çocuğu 3-5 yaş arası tecavüze uğradığı, 2. ortanca kız 4 yaşındayken tecavüze uğradım diyor, ortanca çocuk 6 yaş ile 11 yaş arası tecavüze uğradığını söylüyor ikinci hanımı. 3. hanımı olan Avustralyalı kızdan iki kız, iki oğlan mı ne var, onun da 13 yaşta tecavüze uğradığını söylüyor." diyerek anlattı.
"KENDİ ÖZ KIZLARINA DA YİNE BU REZİLLİĞİ YAŞATMIŞ"
Müge Anlı ise "Bu adam gün yüzü görmesin inşallah. Kendi öz kızlarına da yine bu rezilliği yaşatmış" ifadelerini kullandı.
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