Müge Anlı canlı yayın izle! 4 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına üvey kızlarını aramak için katılan Selahattin Yalnız'ın 10 yıldır biri engelli 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kan donduran gerçekler Müge Anlı'nın titiz çalışmasıyla aydınlandı.

"SELAHATTİN'LE İLGİLİ BAMBAŞKA BİR ŞEY ANLATACAĞIM"

Ardından Anlı, "Bu arada Selahattin'le ilgili size bambaşka bir şey anlatacağım. Bu adam, meğerse Avustralya'ya gitmiş bu. Bir sürü de çocuğu var bu adamın. Bizim saydığımız 11 tane. 3 tane mi 4 tane mi ne karısından. Gayrimeşru çocuğu var, onu vermişler yurda. Dün Avustralya'dan bizi aradılar. Adama bak bir de kalkmış Avustralya'ya da gitmiş. Bunlar Avustralya'ya gitmiş, bir de oraları da karıştırmış, oralardan sınır dışı edilmiş falan. Sonra yani bizi de ne kadar kötü temsil ediyor işte bu insanlar ya. Senin ne işin var Avustralya'da? Şimdi söyleyeyim Selahattin'in Avustralya'da 2 erkek, 8 kızı, ayrıca 1 tane de Yunan asıllı çocuğu olduğu biliniyor." dedi.

DAYISI HER ŞEYİ ANLATTI

Olayda şoke eden yeni detaylar da ortaya çıktı. Selahattin'in dayısı yanına bağlandı. Müge Anlı, "Ben şimdi kendisiyle konuşacağım ama söylediklerini şöyle kısaca söyleyeyim: Selahattin ilk eşiyle 6 ay evli kalmış. İlk eşini darbetmiş, kalçasından bıçaklamış. Çocukları yoktu, bu yaşananlardan sonra boşandılar diyor. Sonra Selahattin Avustralya'da akıl hastanesine yatırdılar, orada 1 hafta - 10 kadar yattı. İkinci olarak Kıbrıslı biriyle evlenmiş, onunla da 15-20 sene evli kalmış. 3 ya da 4 kızları oldu diyor. Sonra kadın boşanmak istemiş, boşanmış. Bunu anlamadık diyor ama boşanırken çocukların velayeti Selahattin'e verildi. Ne yaptı ne ettiyse çocukların velayetini aldı. Daha sonra öğrendik ki evliyken karısıyla, 16 ya da 18 yaşında karşı komşusunun kızına tecavüz etmiş, kız hamile kalmış, çocuğu doğurmuş, dünyaya gelen bebeği direkt hastaneden yurda vermişler diyor. 3. olarak yine Avustralyalı bir kadınla evlenmiş, ondan da iki kızı, bir oğlu var. Şu an neredeler bilmiyorum. Avustralyalı kadını da darbettiği için cezaevine giriyor. Avustralya'dan sınır dışı ediyorlar. Bütün bunlar hep Avustralya'da yaşanıyor. Ne yazık ki o çocukların velayetini aldığında da, çocukların da annelerine yaptığı açıklamalar çok hoş olmamış, o kadar söyleyeyim." diye anlattı.