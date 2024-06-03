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Gelinim Mutfakta 3 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Gelinim Mutfakta 3 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...

Gelinim Mutfakta 3 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyeciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Haziran Pazartesi puan durumu..

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk günüde çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (31 MAYIS 2024)

Gelinim Mutfakta yarışmasında Cuma günü çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 27 - 31 Mayıs haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Kıymet oldu.

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