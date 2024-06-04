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Gelinim Mutfakta 4 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Gelinim Mutfakta 4 Haziran kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan devam ediyor. İzleyeciler ise bugün hangi gelinin birinci olduğu araştırıyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 4 Haziran Salı puan durumu..

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 Haziran Salı günü ekranlara gelen bölümde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi 3 Haziran çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.

PUAN DURUMU

ZEYNEP- 20

DAMLA- 19

BAŞAK- 10

KIYMET- 7

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