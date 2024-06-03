Kuruluş Osman 163. bölüm fragmanı izle: "Gayrı fetih de zafer de bize yar olmuştur"

Gonca Hatun, güzel haberi şu sözlerle verdi:

"Muştumu isterim! Gebeyim beyim! Bir evladımız olacak!" Gonca, kemerinden bir patik çıkarıp Alaeddin'in avuçlarına bıraktığında Alaeddin Bey ise, "İmdi ben baba olurum ha… Baba olurum! Allah Allah! Gonca'm! Bana öyle bir haber verdin ki… Ceylan gözlüm!" dedi.

Yunus Emre ile sohbet eden Yakup Bey sohbetin ardından bir karınca yuvası gördü. Yuvadaki karıncaları tezgahtan aldığı ekmekle besleyen Yakup Bey aniden fenalaşarak bayıldı.