03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

ATV dizileri dünyayı kasıp kavuruyor! 4 dizi daha ABD ve Latin Amerika'da gösterime girecek

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
ABONE OL
ATV dizileri dünyayı kasıp kavuruyor! 4 dizi daha ABD ve Latin Amerika’da gösterime girecek

Türkiye'de reyting rekorları kıran ATV dizileri, yurt dışındaki başarılarına da başarı katıyor. Son dönemde özellikle Latin Amerika ve ABD'de ATV'ye ait birçok yapım büyük ilgi görürken, ATV Distribution 4 diziyi daha bu bölgedeki izleyici ile buluşturacak.

ATV dizileri hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük bir başarı göstermeye devam ediyor. ATV Distribution tarafından lisanslanan dört dizi daha yakında ABD ve Latin Amerika ülkelerinde izleyicisiyle buluşacak.

ATV dizileri hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlandığı ülkelerde büyük bir başarı göstermeye devam ediyor. ATV Distribution tarafından lisanslanan dört dizi daha yakında ABD ve Latin Amerika ülkelerinde izleyicisiyle buluşacak.

Dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen ATV dizileri, her coğrafyada ilgi görüyor. ATV Distribution, dört başarılı diziyi Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Latin Amerika'ya lisansladı.

Canela Media ile imzalanan anlaşma neticesinde, ATV'ye ait dört dizi çok yakında Canela.TV platformundan izlenecek.

'Safir' Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanırken, 'The Father' (Ben Bu Cihana Sığmazam), 'Stolen Life' (Kara Ekmek) ve 'Foster Mother' (Ağlama Anne) dizileri Amerika Birleşik Devletleri ile İspanyolca konuşulan Latin Amerika ülkelerinde gösterime girecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör