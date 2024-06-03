Müge Anlı canlı yayın izle! 3 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Haziran 2024 Pazartesi ) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
1 HAZİRAN MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
MÜGE ANLI'DA SAPIK BABA SKANDALI!
Muğla Ortaca'da mide bulandıran olay Müge Anlı canlı yayınıyla birlikte tüm Türkiye'nin gündemine düştü. Biri üvey, biri engelli 3 genç kıza 10 yıldır tecavüz ettiği canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kendisini savunacak avukat bulamayan Yalnız'a, baronun avukat görevlendirdiği öğrenildi.
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