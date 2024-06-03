Müge Anlı canlı yayın izle! 3 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

MÜGE ANLI'DA SAPIK BABA SKANDALI!

Muğla Ortaca'da mide bulandıran olay Müge Anlı canlı yayınıyla birlikte tüm Türkiye'nin gündemine düştü. Biri üvey, biri engelli 3 genç kıza 10 yıldır tecavüz ettiği canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kendisini savunacak avukat bulamayan Yalnız'a, baronun avukat görevlendirdiği öğrenildi.