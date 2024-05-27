Müge Anlı canlı yayın izle! 27 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mayıs 2024 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
27 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
SELİN ÖZTÜRK'E NE OLDU?
Eşi bir süredir cezaevinde olduğu için annesinin yanında kalan 22 yaşındaki Selin Öztürk, babasına gidip duş alacağını söyleyerek evden ayrıldı ve 16 Nisan Salı günü Manisa Şehzadeler'den kayboldu. Selin Öztürk ve annesiyle ilgili ididalar Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vurdu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan'da "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk'e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulunduktan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Karalar, kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.
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