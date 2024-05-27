Müge Anlı canlı yayın izle! 27 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

SELİN ÖZTÜRK'E NE OLDU?

Eşi bir süredir cezaevinde olduğu için annesinin yanında kalan 22 yaşındaki Selin Öztürk, babasına gidip duş alacağını söyleyerek evden ayrıldı ve 16 Nisan Salı günü Manisa Şehzadeler'den kayboldu. Selin Öztürk ve annesiyle ilgili ididalar Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vurdu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde annesi Yeliz Karalar'ın evinde kalan Selin Öztürk, 10 Nisan'da "Babama gidiyorum. Duş alıp geleceğim" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyen kızı Öztürk'e ulaşamayan Yeliz Karalar, polise kayıp ihbarında bulunduktan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Karalar, kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.