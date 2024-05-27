Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda zamanı! İşte final bölümünden kareler...
Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri tamamlandı. Ekip ve oyuncular son kez bir araya gelip keyifli anlar yaşarken dizinin final bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı, yapımcılığını KYN Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri tamamlandı.
Ekip ve oyuncular son kez bir araya gelip keyifli anlar yaşadılar. Usta oyuncu Oktay Kaynarca tüm ekibe ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti.
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cezayir, Tura'nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar.
Tura, öfkesini Cezayir'in ailesine saldırarak kusar. Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer.
Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir. Behçet, ablası Hatice ile Kurban arasındaki ilişkiyi öğrenince deliye döner.
Bu durum, Tura'nın annesini koruyan Behçet ve Kurban arasında çatışmaya sebep olur. Taziyev, Tura'nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır. Ailenin direnişi ve Cezayir'in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur.
Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır. Cezayir, onları kurtarmak için Tura'ya karşı hayatının en zor sınavını vermek zorunda kalır. Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği final bölümü, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacaktır.
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