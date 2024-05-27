Ben Bu Cihana Sığmazam’da veda zamanı! İşte final bölümünden kareler...

Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır. Cezayir, onları kurtarmak için Tura'ya karşı hayatının en zor sınavını vermek zorunda kalır. Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği final bölümü, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacaktır.