24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Gelinim Mutfakta 24 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
ABONE OL
Gelinim Mutfakta 24 Mayıs puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazandı?

Gelinim Mutfakta 24 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (24 MAYIS 2024)

Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (23 MAYIS 2024)

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Mayıs'ta en yüksek puanı toplayan gelin Zeynep oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.

İşte günlük puan durumu:

Zeynep: 21 puan

Damla: 13 puan

Seda: 13 puan

Azime: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (22 MAYIS 2024)

22 Mayıs tarihinde en yüksek puanı toplayan gelin Zeynep, aynı zamanda çeyrek altının da sahibi oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör