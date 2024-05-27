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Gelinim Mutfakta 27 Mayıs 2024 puan durumu: Çeyrek altını bugün kim kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Gelinim Mutfakta 27 Mayıs 2024 puan durumu: Çeyrek altını bugün kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 27 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (27 MAYIS 2024)

Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (24 MAYIS 2024)

Haftanın son gününde günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Seda oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 20 - 24 Mayıs hafta finalinde bilezikleri Zeynep, Seda ve Damla bölüştüler.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (23 MAYIS 2024)

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Mayıs'ta en yüksek puanı toplayan gelin Zeynep çeyrek altının sahibi oldu.

Puan durumu

Zeynep: 21 puan

Damla: 13 puan

Seda: 13 puan

Azime: 8 puan

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