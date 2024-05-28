Müge Anlı canlı yayın izle! 28 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!
Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Mayıs 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...
28 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
SELİN ÖZTÜRK OLAYI NEDİR?
Yeliz Karalar, 22 yaşındaki kızı Selin Öztürk'ten 38 gündür haber alamadığını söyleyerek soluğu Müge Anlı stüdyosunda aldı. Anne Yeliz Karalar, kızının kaybında oğlu Furkan'ın ve eski eşi Murat'ın parmağı olabileceğini ifade etti.
Programın bugünkü ( 27 Mayıs Pazartesi) bölümünde Müge Anlı, Selin'in babası Murat Bey'in tavırlarının dikkat çektiğini ifade etti. Selin'in abisi Furkan'ın babası izin vermediği için stüdyodaki canlı yayına fiziksel olarak katılmayacağı yalnızca online olarak katılabileceği öğrenildi.
Selin'in annesi, "Kızımın hayatından endişeleniyorum. Ben daha önce gelirdim. Ancak babası ve abisi beni hep engelledi. Furkan'ı telefonla konuşurken duyanlar olmuş. Furkan, 'Şüpheleri üzerimizden attık. Baba bizden hiçbir şey anlayamazlar' demiş" ifadelerini kullandı.
YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ
Anlı, Selin'in kayboluğu gün yaşananların normal olmadığını dile getirerek, Selin'in arkadaşı Merve'nin söylediklerinin ihbar kabul edildiğini söyledi.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Anlı, "Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul etti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirleri ekipleri savcılık talimatı ile harekete geçtiler. Muhammet Kaya, Tolga Bayram, Mert Kacar, Merve Uzun ve Murat Budakoğlu'nu ifadeye çağırdılar" dedi.
KASAP DOĞAN'I İŞARET ETTİ
İddialar üzerine Furkan, "Annemin de kardeşimin de allah belasını versin. İkisini de görmek istemiyorum. Kardeşimin hayatını mahvettin sen" dedi. Bu sözler üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi. Olayda ismi geçen Tolga Bayram da stüdyoya gelerek hakkındaki iddialara yanıt verdi. Tolga Bayram, Selin'i en son bırakan kişinin kendisi olmadığını söyleyerek, Kasap Doğan adında birinin adını verdi.
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