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Kardeşlerim’de Süsen’in başı belada!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
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Kardeşlerim’de Süsen’in başı belada!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Peki Kardeşlerim 130. bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir.

Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder.

KARDEŞLERİM 130. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur. Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez.

Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur. Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır.

Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.

Ömer, o değerli taşı bulup Süsen'i kurtarabilecek mi? Süsen tüm bildiklerini Ömer'e anlatacak mı?

Kardeşlerim yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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