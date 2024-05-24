Müge Anlı canlı yayın izle! 24 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm atv YouTube tek parça izle!

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Selin Öztürk, 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kayıplara karıştı. Anne Yeliz Karalar, Selin'in 4 yıl önce kendisinden 24 yaş büyük Gökhan Öztürk ile evlendiğini söyledi.

Anne Yeliz Hanım, kızının en son duş almak için babasının evine gittiğini söyledi. O zamandan beridir haber alamadığı kızı için endişeli olan anne Yeliz Hanım, Selin'in kaybına ilişkin boşandığı eşi ve oğlu Furkan'ı suçladı.

Hakkındaki iddialara yanıt vermek için yayına çıkan Furkan'ın sözleri ise herkesi hayrete düşürdü. Annesinin babaannesini öldürmeye kalktığını ifade eden Furkan, annesini başka bir adamla da evde bastığını söyledi.