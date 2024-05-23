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Müge Anlı atv canlı yayın izle! 23 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Müge Anlı atv canlı yayın izle! 23 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm YouTube tek parça izle!

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından biri olan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", ATV ekranlarında canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Müge Anlı'nın etkileyici sunumuyla gerçekleşen program, sosyal sorunlara ve çözülmemiş olaylara dikkat çekerek izleyicileri ekranlara kilitliyor. İşte, ATV Müge Anlı canlı yayın ekranı!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mayıs 2024 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor...

23 MAYIS MÜGE ANLI CANLI YAYIN EKRANI

Aşağıdaki link aracılığıyla ATV'de yayınlanan programı seyredebilir ve güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI İZLE

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ayten Hanım, evlilik vaadiyle dolandırıldığını anlattı. Ayten Hanım'a kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Yaşar ise üfürükçü çıktı.

Mağdur kadın, "Yaşar ablasının kömürlüğünde saklanıyor. Beraber büyücülük yapıyorlardı" iddiasını ortaya attı. Canlı yayında yaşananlar milyonları şaşkına uğrattı.

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