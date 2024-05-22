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Gelinim Mutfakta 22 Mayıs günün puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün kazananı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Gelinim Mutfakta 22 Mayıs günün puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün kazananı...

Gelinim Mutfakta 22 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (22 MAYIS 2024)

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

DAMLA:

SEDA:

ZEYNEP:

AZİME:

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (21 MAYIS 2024)

En iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Damla oldu.

PUAN DURUMU

DAMLA: 19

SEDA:14

ZEYNEP: 6

AZİME:5

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