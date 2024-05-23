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Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV dizisi Aldatmak yeni bölüm tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV dizisi Aldatmak yeni bölüm tarihi...

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın 70. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederken, dizi yayın akışında yer almadı. Peki, Aldatmak bugün neden yok? İşte Aldatmak 70. bölüme dair detaylar...

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, dizinin yayın akışında yer almaması üzerine izleyiciler, "Aldatmak neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm yayın tarihi…

ALDATMAK NEDEN YOK?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki futbol maçı, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli müsabaka, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ancak, bu özel yayın nedeniyle "Aldatmak" dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.

YENİ BÖLÜM TARİHİ

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak 70. bölümü ile 30 Mayıs 2024 Perşembe günü izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.

Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar. Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.

Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.

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