Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV dizisi Aldatmak yeni bölüm tarihi...
ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın 70. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederken, dizi yayın akışında yer almadı. Peki, Aldatmak bugün neden yok? İşte Aldatmak 70. bölüme dair detaylar...
Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Aldatmak dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, dizinin yayın akışında yer almaması üzerine izleyiciler, "Aldatmak neden yok?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte ATV yayın akışı ile Aldatmak yeni bölüm yayın tarihi…
ALDATMAK NEDEN YOK?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki futbol maçı, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak. Bu önemli müsabaka, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ancak, bu özel yayın nedeniyle "Aldatmak" dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek.
YENİ BÖLÜM TARİHİ
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak 70. bölümü ile 30 Mayıs 2024 Perşembe günü izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.
Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.
Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar. Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.
Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin TL'nin 32 günlük getirisi fırladı! Haberi alanlar bankaya gidecek
- Merkez Bankası Faiz kararı açıklandı mı, beklenti ne yönde? TCMB Mayıs ayı faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye mühim tarihler geldi! Perşembe ve Cuma günü IBAN'a yatacak: 14.000, 16.250, 18.000 TL...
- EKPSS sonuç sorgulama ekranı 2024 | "sonuç.osym.gov.tr" ÖSYM engelli memur atama kurası hangi tarihte? EKPSS açıklandı mı?
- Tereyağından 10 Kat Fazla Vitamine Sahip: %99 Kalsiyum İçeren Besin
- Kolonya Yarayı Neden Yakar? Herkes Mikroplar Öldüğü İçin Sanıyordu, Meğer...
- Banyodaki Küf Kabusu Bitti! Çamaşır Suyu Olmadan Lekeleri Yok Edin!
- Aracı olan herkese yeni dönem: Trafik ışıklarında sistem değişiyor
- Padişahların bilinmeyen portreleri ortaya çıktı! Gördüklerinizi unutun: Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim...
- Seferberlik çıktı mı? Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlüğe girince ne olur? Seferberlik emri e-Devlet sorgulama ekranı...
- YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2024 | ÖSYM son dakika: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr/
- 1998 2005 2008 sigorta girişi olanlar dikkat! SGK duyurdu: Emekliliğiniz yanabilir!