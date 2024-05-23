Aldatmak 70. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV dizisi Aldatmak yeni bölüm tarihi...

Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar. Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.

Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.