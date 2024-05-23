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Gelinim Mutfakta 23 Mayıs 2024 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2024
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Gelinim Mutfakta 23 Mayıs 2024 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazandı?

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ve puan durumu ise merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci kim oldu? İşte çeyrek altını kazanan yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 23 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 23 MAYIS KİM KAZANDI?

Günün birincisi ilerleyen saatlerde haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Mayıs'ta en yüksek puanı toplayan gelin Zeynep oldu ve çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 21 MAYIS KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 21 Mayıs'ta en yüksek puanı Damla topladı ve çeyrek altını kazandı.

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