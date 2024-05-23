Gelinim Mutfakta 23 Mayıs 2024 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazandı?

Gelinim Mutfakta 23 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise çeyrek altını hangi yarışmacının kazandığını sorguluyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi...