Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi!

OSMAN BEY ULCAY'IN CEZASINI KESTİ

Gündüz Bey'in izini takip ederek peşine düşen Osman Bey, evlatları ve alpları Gündüz Bey'i bulduğunda müdahale etmek için geç kalmışlardı. Osman Bey, umudu kesmemeleri gerektiğini söylerken Gündüz Bey, "Sen yalnız değilsin Osman Bey, ardında koskoca bir millet var. Benim emaneti sahibine teslim etme vaktim geldi. Elçim'i size emanet ederim. Brusa'yı alasın!" dedi.

Alaeddin Bey'in tüm çabasına rağmen Gündüz Bey Kelime-i şehadet getirmesinin ardından Hakk'ın rahmetine kavuştu. Gündüz Bey'in son sözleri ise ahaliyi yasa boğdu. Sahte Kadı'nın İbrahim Beylerin topraklarından geldiğini öne süren ve Alaeddin Bey'in canına kıymak için Melike Hatun'un Kadı Rükneddin'i öldürttüğünü söyleyen Bala Hatun, tüm gerçekleri İbrahim Bey'in yanında gözler önüne serdi. İbrahim Bey duyduklarına inanmazken; Melike Hatun ise Kadı Rükneddin'i öldürttüğünü ve Alaeddin Bey'in canına kıymak için mahkemenin anında neticelenmesini istediğini inkar etti.